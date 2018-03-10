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Afrin'in çevresindeki tepeler kuşatıldı

Zeytin Dalı Harekatı'nın 50. gününde TSK ve ÖSO Afrin kent merkezinin çevresindeki köyleri ve tepeleri aldı ve bu tepelere konuşlandı.

DHA | 10.03.2018 - 16:10..
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Afrin'in çevresindeki tepeler kuşatıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri geçen 20 Ocak günü sınır hattının güvenli hale gelmesi Afrin’in terör örgütlerinden arındırılması amacıyla Zeytin Dalı Harekatı’nı başlattı.

Harekat kapsamında karadan ve havadan hedef alınan terör örgütü denetimindeki onlarca köy ve stratejik nokta Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçleri tarafından düzenlenen operasyonlarla özgürleştirildi.

ALINAN KÖYLERE SİVİLLER DÖNDÜ

Son günlerde hız kazanan operasyon kapsamında Azez ile Afrin arasındaki bölgede bulunan çok sayıda köy yoğun süren çatışmaların ardından ele geçirildi. Teröristlerin etkisiz hale getirildiği operasyonların ardından özgürleştirilen köylere de sivillerin geri dönüşü sağlandı.

Afrin'in çevresindeki tepeler kuşatıldı

AFRİN'E HAKİM TEPELER ELE GEÇİRİLDİ

Bu sabah saatlerinde yeniden hız kazanan operasyonlar kapsamında çok sayıda köy terör örgütünden arındırıldı. Yoğun çatışmaların ardından ilerleme kaydeden TSK ve ÖSO güçleri, Afrin kent merkezini gören hakim tepelere ulaştı.

Afrin'in çevresindeki tepeler kuşatıldı VİDEO

Afrin'in çevresindeki tepeler kuşatıldı

Birkaç kilometre uzaklıkta olan Afrin şehir merkezinin artık rahatça görüldüğü hakim noktalara ulaşmanın sevincini yaşayan Özgür Suriye Ordusu birlikleri, artık teröristlerin tamamen bitmesinin an meselesi olduğunu ifade etti. Afrin şehir merkezini gören noktalarda olduklarının belirten ÖSO üyeleri, en kısa zamanda TSK desteği ile Afrin’i de terör örgütü PYD/PKK’dan temizleyeceklerini ifade etti.

Afrin'in çevresindeki tepeler kuşatıldı

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