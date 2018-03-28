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Afrin'in içme suyunu DSİ verecek

Devlet Su İşleri Adana Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Afrin ve Azez'e içme suyu sağlayan Meydanki Barajı'nda incelemelerde bulundu.

DHA | 28.03.2018 - 11:10..
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'yla terör örgütü PKK/PYD'den alınan Suriye'nin Afrin bölgesinde hayat normale dönüyor.

Afrin ve Azez'e içme suyu sağlayan Meydanki Barajı'nda incelemelerde bulunan Devlet Su İşleri Adana Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sağlıklı bir şekilde içme suyunun yeniden bölgeye verilmesi için gerekli çalışmaların başladığını bildirdi.

Afrin'in içme suyunu DSİ verecek

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Konuyla ilgili DSİ 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Kahraman Mehmetçiğimizin Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristlerden temizlediği Suriye'nin Afrin bölgesinde yaşayanlara içme ve sulama suyu sağlayacak olan Meydanki Barajı'nın faaliyete alınabilmesi için Hatay Valiliği koordinasyonunda, DSİ 6. Bölge Müdürlüğü İçme Suyu ve Atıksu Şube Müdürü Duran Güneş, Sondaj Şube Müdürü Zeki İdem, Jeoteknik Hizmetler ve YAS Şube Müdürü İhsan Çiçek ile 63. Şube (Hatay) Müdür Yardımcısı Bülent Sönmez'in de aralarında bulunduğu teknik heyet Baraj sahasında inceleme ve değerlendirmelerde bulundu. Afrin ve Azez'e acil içme suyu sağlanması için çalışmalara başlandı."

Afrin'in içme suyunu DSİ verecek

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