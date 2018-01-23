Afrin'in şehidi Musa Özalkan'a son görev

Ankara'da gerçekleşen ve devlet erkanının geniş katılım gösterdiği Afrin operasyonunda verdiğimiz tek şehidimiz Astsubay Musa Özalkan'ın cenazesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuştu.

Bakara suresinin 154. ayetiyle başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"HERHANGİ BİR KAVME KARŞI DEĞİL TERÖRE KARŞIYIZ"

"Rabbimiz allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar dirilerdir ancak siz bilemezsiniz. Şu anda Musa evladımız bizi dinliyor, biz onun şahadetine şahidiz. O da şu anda bizim saf tutuşumuza şahit. Çok önemli bir operasyonlar sinsilesi içerisinde ordumuz, Mehmetlerimiz, bu karda kışta büyük bir mücadeleyi sürdürmektedir. Kimlere karşı? teröristlere karşı. Herhangi bir kavme yada herhangi bir ırka karşı yapılan bir operasyon değil. Bu operasyon PYD, YPG, PKK gibi terör örgütlerine DEAŞ gibi bir terör örgütüne yönelik bir operasyondur.





"AZİMLİYİZ, KİM NE DEMİŞ BAKACAK DEĞİLİZ"

Bu operasyonu, Allah'ın izniyle, inşallah, milletimiz ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikte zafere ulaşmak süretiyle kazanacağız.

"Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda.

Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda" diyen Mehmetlerimiz ile alacağız.





Kararlıyız! Azimliyiz! Acaba şunlar ne demiş, bunlar ne demiş, dünyada şu ülke buna nası bakmış, bu ülke nasıl bakmış, buna bakacak halimiz yok. Bu konudaki karar bu milletindir. Ve bu millet kendi göbeğini kendi kesecek ve bizi sınırlarımızda 3-5 tane ipsize soysuza biz bu sınırlarda soluk aldırmayız.

Erdoğan: Şehidimizin vasiyeti yerine gelecek VİDEO

"ŞEHİDİN VASİYETİNİ MİLLET OLARAK YAPACAĞIZ"

İşte şu anda yavrumuz bu noktada attığı twitlerle de adeta geleceğini dokudu. Ve bu twitlerde adeta şehadetten kendisine gelecek olan paranın bile nereye yatırılması gerekeceğini de orada bildirdi. İnşallah bu millet güçlü. Biz bu noktada evladımızın inşallah bu vasiyetini zaten Türk milleti olarak biz kendimiz hallederiz, en güzeliyle hallederiz. İnşallah onu da yerine getiririz.

Allah rahmet eylesin.

Benim söylememe gerek Sevgili peygamberimizin zaten bu noktada şehitlerimizin yerini açıklıyor. Onların yeri bizim yanımızdır diyor. Şehitlerin makamı peygamberlerin yanıdır. Ben tekrar şehidimize allahtan yardım diliyorum. Lütfü doğan beye de rahmet diliyorum."

Afrin'in şehidi Musa Özalkan'a son görev VİDEO

Şehit Astsubay Özalkan, devletin ailesine vereceği paranın, müdavimi olduğu bir dernek aracılığıyla Telafer'deki Türkmen çocuklara okul yapınmında kullanılmasını ve adının konulmasını vasiyet ediyor.





Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidinin vasiyeti