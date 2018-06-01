Afrin'in Ramazan pidesi Mehmetçik'ten

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı ile barışı getirdiği Afrin topraklarında Ramazan devam ediyor. Mehmetçik'in şefkati ile zulümden kurtulan sivillere Türk askerleri Ramazan pidesi yapıp dağıtıyor.

PİDELER MEHMETÇİK'TEN

Mehmetçik bir yandan bölgede temizlik faaliyetlerini sürdürken diğer yandan da Afrin halkına kol kanat germeye devam ediyor. Ramazan ayında Afrin’e kurduğu seyyar fırınlar ile vatandaşlar için her gün sıcak ekmek çıkartan Mehmetçik, Ramazan dolayısıyla Afrin halkına Ramazan pidesi dağıttı.

Afrinlilerin huzur ve güveni için gece gündüz demeden arama-tarama faaliyetleri ile teröristlerin tuzakladığı bombaları temizleyen Mehmetçik, yaptığı insani yardımlarla da TSK’nın şefkatini bir kez daha tüm dünyaya gösterdi.



