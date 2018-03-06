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Afrin'in Şeran beldesindeki çatışma anları

TSK ve ÖSO, Afrin'in Harabat Çaranlı, Çaranlı ve Şirkan köylerini kurtararak Şeran belde merkezini teröristlerden temizlemiş oldu.

AA | 06.03.2018 - 15:59..
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Afrin'in Şeran beldesindeki çatışma anları

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Harabat Çaranlı, Çaranlı ve Şirkan köylerini terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.

Afrin'in Şeran beldesindeki çatışma anları ViDEO

Bir ilçe merkezi ve Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 belde merkezinden oluşan Afrin'de alınan son köylerle birlikte Şeran belde merkezi de terörden arındırılmış oldu.

Afrin'in Şeran beldesindeki çatışma anları

147 BÖLGE KONTROL ALTINDA

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 4'ü belde merkezi, 117'si köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 147 bölgeyi kontrol altına aldı.

Afrin'in Şeran beldesindeki çatışma anları

Afrin'in Şeran beldesindeki çatışma anları

Afrin'in Şeran beldesindeki çatışma anları

Afrin'in Şeran beldesindeki çatışma anları

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