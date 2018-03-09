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Afrin’in yüzde 60’ı teröristlerden temizlendi

TSK'nın Afrin'de gerçekleştirdiği terör harekatında 49'uncu güne girildi. 49 günde bölgenin yüzde 60'ında temizliğin sağlandığı açıklandı.

DHA | 09.03.2018 - 10:33..
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Afrin’in yüzde 60’ı teröristlerden temizlendi

TSK'nın Afrin'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nda büyük bir titizlikle sona doğru yaklaşılıyor. ÖSO mensupları ile TSK'nın koordineli biçimde gerçekleştirdiği harekatta büyük ilerleme sağlandı. İlk günlerde terör yuvası olan Afrin'in, 49'uncu gün itibariyle yüzde 60'ı temizlendi.

Afrin’in yüzde 60’ı teröristlerden temizlendi

TERÖR MEVZİLERİ ATEŞ ALTINDA

Türk Silahlı Kuvvetleri, geçen 20 Ocak’ta Türkiye sınırındaki Afrin bölgesini teröristlerden temizleyerek hudut güvenliğinin sağlanması amacıyla Zeytin Dalı Harekatı’nı başlattı.

Afrin’in yüzde 60’ı teröristlerden temizlendi

Harekat kapsamında havadan ve karadan ateş altına alınan Afrin kırsalındaki terör hedefleri çatışmaların ardından TSK denetimine girdi. Zorlu arazi yapısı ve mevsim şartlarına karşın kararlı şekilde terörle mücadele eden TSK birlikleri, aradan geçen süre içerisinde hızlı ilerleyişle birçok bölgede kontrolü ele geçirdi.

Afrin’in yüzde 60’ı teröristlerden temizlendi

YENİ HEDEF MABADLI BELDESİ

Teröristlerin Türkiye'ye sızma girişimlerini gerçekleştirdiği hatları tamamen ele geçiren TSK birlikleri, öncelikle bu hattın güvenliğini sağlarken, devamında da bölgenin teröristlerle dolu 6 bölgesinden 5'ini ele geçirdi.

Afrin’in yüzde 60’ı teröristlerden temizlendi

Sınırını güvenli hale getirmek isteyen ve Suriye topraklarında kış koşullarına rağmen ilerleyişini sürdüren TSK birlikleri Cinderes, Raco, Şeran, Bülbül ve Şeyh Hadid’i çatışmaların ardından teröristlerden arındıran TSK birlikleri şimdi son belde olan Mabadlı’yı da PYD/PKK teröründen kurtarmayı hedefliyor.

Afrin’in yüzde 60’ı teröristlerden temizlendi


Haritanın solu, Afrin'in merkezindeki Cinderes. Sağı ise Afrin'in kuzeyi.

Mabadlı’nın teröristlerden temizlenmesi ile Zeytin Dalı Harekatı'nın son aşamasına geçilemsi planlanırken, Mabadlı'nın alınmasıyla ilk günden bu yana beklenen meskun mahal operasyonunu tam anlamıyla başlatılacak.

Afrin’in yüzde 60’ı teröristlerden temizlendi

SON HEDEF: AFRİN MERKEZ

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye’nin kuzey batısındaki Afrin bölgesinin büyük bir kısmı temizlendi. Geriye kalan alanlarda TSK'nın kuşatmaları devam ederken, her taraftan sarılan Afrin'in merkezi son hedef haline geldi.

Bölgede hemen hemen alınacak daha fazla köy kalmazken, TSK'nın Doğu operasyonlarından deneyimli olan JÖH/PÖH birimleri meskun mahal için karargahtan gelecek emri bekliyor.

Özgür Suriye Ordusu güçleri ile birlikte ilerleyişini sürdüren TSK birliklerinin beklenenden daha kısa sürede, kırsalını teröristlerden arındırarak Afrin merkezini kuşatacağı kaydedildi.

Afrin’in yüzde 60’ı teröristlerden temizlendi

ASKERİN MORALİ YERİNDE

49 gündür çetin şartlar altında canını dişine takarak kahramanca mücadele veren TSK birlikleri, halen ilk günki azim ve kararlılık ile ilerleyişini sürdürüyor. Bölgede yapılan gözlemlerde her adımı ayrı bir başarı hikayesi olan Zeytin Dalı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerin morallerinin yerinde olduğu belirtildi.

Operasyona katılan askerlerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirten yetkililer, operasyondaki tüm birliklerin Türkiye’den aldıkları haberler ve destek ile güç bulduğunu ve teröristle mücadelenin bu şekilde daha kolay ilerlediğini ifade etti.

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