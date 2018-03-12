Afrinli çocukların Mehmetçik sevgisi

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PKK'lılar Almanya'yı da karıştırdı

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İstanbul'da bir gecede 4 iş yerini soydular

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Mahir Ünal: İttifak toplumun birliği için kuruldu

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1 Gelecekte yollarda görebileceğimiz fantastik tasarım Japon otomobil devi Subaru, geleceğin otomobilini tasarladı.

2 Canlı hayvan ihracatına en büyük katkı tavuk ve horozdan Türkiye'nin geçen yıl canlı hayvan ihracatı 34,7 milyon dolar olurken, bunun yüzde 61'lik bölümünü tavuk, tavuk civcivi ve horoz satışı oluşturdu.

3 Türk bayrağını indirmek isteyen kişi gözaltına alındı Antalya’nın Alanya ilçesinde Türk bayrağını indirmek için direğe tırmanan bir kişiye, vatandaşlar linç girişiminde bulundu.

4 Nepal'de uçak kazası Nepal'in başkenti Katmandu'da uçak düştü.

5 Günübirlik konut kiralamalarına 12,4 milyon lira ceza GİB tarafından geçen yıl günübirlik konut kiralayan 10 bin 503 mükellef denetlendi. Denetimlerde kesilen ceza tutarı 12,4 milyon liraya ulaştı.

6 Nicole Kidman kulakları konuşuluyor Set çıkışı görüntülenen oyuncunun kulak memeleri olay yarattı.