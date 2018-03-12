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Afrinli çocukların Mehmetçik sevgisi

Terör örgütlerinin baskı ve işkencelerinden kurtulan Afrinli vatandaşlar, Türk askerinin bölgeye gelmesiyle büyük bir sevinç yaşadı.

Haber Merkezi | 12.03.2018 - 11:23..
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Afrinli çocukların Mehmetçik sevgisi

Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı, kararlılıkla devam ediyor.

TERÖRÜN ZULMÜNDEN KURTULDULAR

Bölgede başarılı operasyonlara imza atan Türk askeri, terörden temizlediği noktalarda sevgi seliyle karşı karşıya kaldı.

YPG'li teröristlerin baskısından kurtulan Afrinliler, her fırsatta Türkiye'nin duacısı oldu.

MUTLULUĞUN FOTOĞRAFI

Bölgede çekilen bir fotoğraf, yaşananların özetini ortaya koydu.

Fotoğrafta; teröristlerden temizlenen köydeki çocukların, Türk askerini büyük bir mutlulukla öptüğü görülüyor.

Afrinli çocukların Mehmetçik sevgisi

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