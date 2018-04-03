Suriye'nin Afrin kentinnin terör örgüttlerinden temizlenmesinin ardından kentin gerçek sahipleri sivillerin dönüşleri devam ediyor.

Ancak rejimin ve terör örgütü YPG'nin kontrolündeki bölgelerden kente girmeye çalışan sivillerin engellendiği ortaya çıktı.

"REJİM VE YPG ENGELLİYOR"

Adının Necdet olduğunu belirten Kürt asıllı bir köylü, tanık olduklarını anlattı:

"Zaret köyündenim. Rejim ve YPG, Afrin'e geri dönmek isteyen sivillere izin vermiyor. Gençleri zorla silah altına almaya çalışıyorlar."

Afrinli Kürt köylü: Rejim ve PKK dönmemizi engelliyor