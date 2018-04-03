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Afrinli Kürt köylü: Rejim ve PKK dönmemizi engelliyor

Afrin'e geri dönen bir köylü, terör örgütünün ve Esad rejiminin sivillerin dönüşünü engellemeye çalıştığını söyledi.

Haber Merkezi | 03.04.2018 - 03:39..
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Afrinli Kürt köylü: Rejim ve PKK dönmemizi engelliyor

Suriye'nin Afrin kentinnin terör örgüttlerinden temizlenmesinin ardından kentin gerçek sahipleri sivillerin dönüşleri devam ediyor.

Ancak rejimin ve terör örgütü YPG'nin kontrolündeki bölgelerden kente girmeye çalışan sivillerin engellendiği ortaya çıktı.

"REJİM VE YPG ENGELLİYOR"

Adının Necdet olduğunu belirten Kürt asıllı bir köylü, tanık olduklarını anlattı:

"Zaret köyündenim. Rejim ve YPG, Afrin'e geri dönmek isteyen sivillere izin vermiyor. Gençleri zorla silah altına almaya çalışıyorlar."

Afrinli Kürt köylü: Rejim ve PKK dönmemizi engelliyor

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