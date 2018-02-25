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Afrinli Kürtlerden oluşan özel birlik, PKK'ya karşı hazır

Afrinli Kürtlerden oluşan özel eğitimli birlik, Türk askeri ve ÖSO’nun YPG/PKK terör örgütüne karşı verdiği mücadeleye katıldı.

İHA | 25.02.2018 - 00:38..
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Afrinli Kürtlerden oluşan özel birlik, PKK'ya karşı hazır

Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) bünyesinde kurulan, Afrinli Kürtlerin oluşturduğu Hamza Tümeni’ne bağlı Sukuru Erkat Tugayı, Zeytin Dalı Harekatı’nda Türk askerinin yanında yer almak için hazırlıklarını tamamladı.

Afrinli Kürtlerden oluşan özel birlik, PKK'ya karşı hazır

Afrinli Kürtlerden oluşan özel birlik, PKK'ya karşı hazır VİDEO

"KÜRT KARTALLARI" TERÖRİSTLERE KARŞI HAZIR

“Kürt Kartalları” diye bilinen birlik, özel eğitimli, bordo bereli ve seçkin Kürt birliği olarak tanıtıldı.

Türkiye’nin verdiği eğitimleri yeni tamamlayarak operasyona hazır hale getirilen birliğin, bölgeyi tanıyan gençlerden oluşmasının operasyona önemli katkı sağlaması bekleniyor.

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