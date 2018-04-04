taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.594
USD
3,9916
EURO
4,9011
ALTIN
171,19
PETR
67,9200

Afrinliler çalınan mallarına kavuşuyor

TSK ve ÖSO'nun Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden temizlediği Afrin'de sivillerin mağduriyetleri gideriliyor. Sivillerin teröristlerce yağmalanan malları iade ediliyor.

Haber Merkezi | 04.04.2018 - 09:06..
  1. Haberler
  2. Gündem

Suriye'nin kuzeyine Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı teröristlerden arındırmadan hayatı normalleştirme evresine geçti.

SİVİLLER MALLARINI GERİ ALIYOR

Proje terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'ın canlarına ve mallarına kastettiği siviller Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından rahat bir nefes aldı. Şimdi de teröristlerin yağmadığı mallarını geri alıyorlar.

YPG'nin çaldığı mallar sahiplerine iade ediliyor VİDEO

Kendilerine Northern Syria Observer adını veren bir grup Suriyeli gazeteci, bölgeden yaptıkları yayınlarla sivillerin huzura çok yaklaştığını gözler önüne seriyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan-Putin dostluğu Almanya'nın gündeminde

Erdoğan-Putin dostluğu Almanya'nın gündeminde

46
YouTube binasında saldırı; 1 ölü 3 yaralı

YouTube binasında saldırı; 1 ölü 3 yaralı

41
Kara Kuvvetleri Retinar PTR'yi kullanmaya başladı

Kara Kuvvetleri Retinar PTR'yi kullanmaya başladı

41
Meclis önünde CHP eylemi: Soyunup tişörtünü vekile verdi

Meclis önünde CHP eylemi: Soyunup tişörtünü vekile verdi

62
Demet Akalın bidonla zemzem suyu taşıdı

Demet Akalın bidonla zemzem suyu taşıdı

24
ABD: İncirlik gibi önemli üstten çekilmiyoruz

ABD: İncirlik gibi önemli üstten çekilmiyoruz

61
Bayern İspanya'da avantajı kaptı

Bayern İspanya'da avantajı kaptı

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM