Afrinliler çalınan mallarına kavuşuyor

Suriye'nin kuzeyine Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı teröristlerden arındırmadan hayatı normalleştirme evresine geçti.

SİVİLLER MALLARINI GERİ ALIYOR

Proje terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'ın canlarına ve mallarına kastettiği siviller Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından rahat bir nefes aldı. Şimdi de teröristlerin yağmadığı mallarını geri alıyorlar.

YPG'nin çaldığı mallar sahiplerine iade ediliyor VİDEO

Kendilerine Northern Syria Observer adını veren bir grup Suriyeli gazeteci, bölgeden yaptıkları yayınlarla sivillerin huzura çok yaklaştığını gözler önüne seriyor.