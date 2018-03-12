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Afrinliler Türk askerine duacı

Türk askerinin YPG'li teröristlerin ellerinden kurtardığı siviller, Türkiye'ye dua ediyor.

Haber Merkezi | 12.03.2018 - 07:46..
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Afrinliler Türk askerine duacı

Zeytin Dalı Harekatı, Amerika'nın Suriye'nin kuzeyindeki kirli planlarını bozdu.

Bölgedeki teröristlerin tek tek yok ediliyor olması Avrupa'da büyük rahatsızlığıa neden olsa da operasyonlara ara verilmedi.

TÜRK ASKERİNE DUA

Mehmetçik'in şefkat elini tutan siviller ise Türkiye'ye dua etmeye başladı.

YPG'li teröristlerin baskı ve işkencesine maruz kalan sivil vatandaşlar, Türk askerinin bölgeye gelmesiyle rahat bir nefes aldıklarını söyledi.

Afrinliler Türk askerine duacı

Afrinliler Türk askerine duacı ViDEO

HER ŞEY GÜZEL OLACAK

TRT KURDÎ mikrofonuna konuşan siviller, Türk devletinin bölgede okul ve hastane yapacağını her şeyin eskisinden daha güzel olacağını söyledi.

Afrinliler Türk askerine duacı

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