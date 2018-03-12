Zeytin Dalı Harekatı, Amerika'nın Suriye'nin kuzeyindeki kirli planlarını bozdu.

Bölgedeki teröristlerin tek tek yok ediliyor olması Avrupa'da büyük rahatsızlığıa neden olsa da operasyonlara ara verilmedi.

TÜRK ASKERİNE DUA

Mehmetçik'in şefkat elini tutan siviller ise Türkiye'ye dua etmeye başladı.

YPG'li teröristlerin baskı ve işkencesine maruz kalan sivil vatandaşlar, Türk askerinin bölgeye gelmesiyle rahat bir nefes aldıklarını söyledi.

Afrinliler Türk askerine duacı ViDEO

HER ŞEY GÜZEL OLACAK

TRT KURDÎ mikrofonuna konuşan siviller, Türk devletinin bölgede okul ve hastane yapacağını her şeyin eskisinden daha güzel olacağını söyledi.