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Afrinlilere TRT Kürtçe yayınından son çağrı

Terör örgütü YPG'nin işgal altında tuttuğu Afrin'dekilere radyo yayınından seslenildi, çağrıda Türk adaletine güvenilmesi gerektiği vurgulandı.

Haber Merkezi | 15.03.2018 - 07:50..
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Afrinlilere TRT Kürtçe yayınından son çağrı

Türkiye sınırına yuvalanan teröristlere yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı 55. gününe girdi.

Afrin'in şehir merkezini kuşatma altına alan Mehmetçik, bölgedeki sivillerin tahliye edilmesi için 2 kilometrelik bir koridor oluşturdu. Teröristlerin baskısından kaçıp bölgeden ayrılanlan YPG'nin hedefi olurken, bölgedeki sivillere yönelik çağrılar da yükselmeye başladı.

TRT Kürtçe'nin radyo yayınından Afrin'deki vatandaşlara seslenildi.

KARDEŞİNE SİLAH DOĞRULTMA

Radyo yayınında "Terör örgütüne uyup silahını kardeşine doğrultma.

TÜRK ADALETİNE GÜVEN

Bizden korkma, Türk devletinin adaletine güven. Bize teslim ol. Afrin'de barış ve huzur dolu bir gelecek seni bekliyor." ifadeleri kullanıldı.

Afrinlilere TRT Kürtçe yayınından son çağrı ViDEO

Afrinlilere TRT Kürtçe yayınından son çağrı

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