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Afrinlilerin yaralarını Mehmetçik sardı

Ağır ve kronik hastaların Türkiye'ye sevk edildiği bölgede Mehmetçik, hastaları haftanın 7 günü muayene edip ilaç veriyor.

AA | 12.04.2018 - 11:28..
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Afrin'de Mehmetçik, halkın güvenliğini sağlayıp mayın ve patlayıcıları imha faaliyetlerini sürdürürken, halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

AĞIR HASTALAR TÜRKİYE'YE...

Bölgedeki hastanelerin faaliyette olmaması nedeniyle birkaç noktada klinik açan Mehmetçik, ağır ve kronik hastaları ambulanslarla Türkiye'ye sevk ederken, diğer hastaları da muayene edip ilaç tedavisi uyguluyor.

Afrinlilerin yaralarını Mehmetçik sardı

CİNDERES'E SAĞLIK MERKEZİ AÇILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Sağlık Bakanlığı desteğiyle açılan sağlık merkezlerinden biri olan Cinderes kırsalındaki sağlık merkezi, günde yaklaşık 60-70 hastaya hizmet veriyor.

Afrinlilerin yaralarını Mehmetçik sardı

7 GÜN HİZMET

Biri doktor 5 kişilik ekiple hizmet verilen merkezde, halka ilaç tedavisi uygulanıyor. Bazı günler genel sağlık taramasının da yapıldığı bölgede haftanın 7 günü sağlık hizmeti veriliyor.

Çocuğunu doktora getiren Muhammed Abdi, kızının kulağının ağrıması nedeniyle sağlık merkezine geldiklerini söyledi.

Afrinlilerin yaralarını Mehmetçik sardı

YPG TÜRKİYE'YE GİDİŞİNE İZİN VERMİYORDU

Türkiye'deyken hayatının güzelleşmeye başladığını belirten Abdi, "Ben yaklaşık 6 sene önce Türkiye'ye kaçmıştım. Sonra 2 sene önce bayram ziyareti için buraya geldim. Ancak YPG Türk tanıtma kartıma ve Suriye kimliğime el koydu. Yeniden Türkiye'ye gitmeme izin vermedi. Ben de mecburen onlarla yaşamak zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.

Afrinlilerin yaralarını Mehmetçik sardı

TÜRKİYE'YE MİNNETTARLAR

Abdi, Türk askerinin yemek dağıttığını ve tedavileri gerçekleştirdiğini belirterek, Türkiye'ye minnettar olduklarını söyledi.

Torununu soğuk algınlığı nedeniyle sağlık merkezine gelen 67 yaşındaki Meryem Omman da ayaklarına kadar doktor getiren Türkiye'ye teşekkür etti.

Afrinlilerin yaralarını Mehmetçik sardı

Afrinlilerin yaralarını Mehmetçik sardı

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