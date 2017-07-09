Afrodisyas UNESCO Dünya Miras Listesinde

​Polonya’nın Krakow şehrinde gerçekleştirilen UNESCO 41. Dünya Miras Komitesi Toplantısında ülkemizin adayı Afrodisyas Arkeolojik Alanı'nın UNESCO Dünya Miras Listesine kaydedilmesine karar verildi.

EN GÖRKEMLİ ANTİK KENTLERDEN BİRİ: AFRODİSYAS

​Aydın İli, Karacasu İlçesindeki Afrodisyas, Eski Yunan ve Roma dönemlerine ait en görkemli antik kentlerden biridir.

Tarihte kentin en önemli tanrıçası olan Afrodit tapınağı ile ünlü olan Afrodisyas, M.Ö. II. yüzyıldan M.S. 6. yüzyıla kadar görkemini korumuştur.

Kentin kesintisiz olarak bu kadar uzun yerleşim görmüş olması, antik dönemde pek çok önemli gelişmeye tanıklık etmesi açısından da önem taşımaktadır.

ÜLKEMİZDE UNESCO LİSTESİNDE OLAN 17 VARLIK VAR

​Afrodisyas'ın da Dünya Miras Listesine kaydedilmesiyle ülkemizin bu listedeki varlık sayısı 17’ye ulaşmıştır. UNESCO Dünya Miras Listesi'ne ülkemizden giren kültür varlıkları şunlardır:

1. İstanbul’un Tarihi Alanları (İstanbul) ​​​​​(1985)

2. Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir, Kayseri)​​​ (1985)

3. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas) ​​​​​(1985)

4. Hattuşa: Hitit Başkenti (Çorum) ​​​​​​(1986)5. Nemrut Dağı (Adıyaman) ​​​​​​​(1987)

6. Xanthos-Letoon (Antalya, Muğla)​​​​​​ (1988)

7. Hieropolis-Pamukkale (Denizli)​​​​​​ (1988)

8. Safranbolu Kenti (Karabük)​​​​​​ ​(1994)

9. Troya Arkeolojik Siti (Çanakkale) ​​​​​​(1998)

10. Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) ​​​​​(2011)

11. Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya) ​​​​​​(2012)

12. Bursa ve Cumalıkızık:Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa)​​ (2014)

13. Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzajı (İzmir) ​​​​(2014)

14. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri (Diyarbakır) ​​​(2015)

15. Efes (İzmir) ​​​​​​​​​(2015)

16. Ani Arkeolojik Alanı (Kars) ​​​​​​​(2016)

17. Afrodisyas Arkeolojik Alanı​​​​​​ (2017)

2018'DEKİ ADAYIMIZ DA BELLİ

2018 yılında düzenlenecek olan UNESCO 42. Dünya Miras Komitesi Toplantısında ülkemizin adayı Göbeklitepe Arkeolojik Alanı olacaktır.