Aftan yararlanacak öğrencilerden üniversitelere ilgi

7143 sayılı yasa kapsamındaki öğrenci affı sürecinin başlamasıyla birlikte daha önce bir üniversite programına yerleşmiş fakat kayıt yaptırmamış veya herhangi bir sebepten üniversite eğitimi yarım kalmış kişiler af başvurularına yoğun bir şekilde devam ediyor

Tercih yılı fark etmeden bütün öğrencilerin yararlanabildiği afsayesinde istenilen üniversite veya bölümde eğitimler srüyor.

BURS İMKANLARI TERCİH SEBEBİ

Öğrencilere çeşitli burs imkanı sağlayan Nişantaşı Üniversitesi bu olanaklarından ötürü aftan yararlanıp tercih yapacak öğrencilerin ilk kayıt yaptırıp öğrenim hayatını devam ettirmek istediği üniversiteler arasında yer aldı.





14 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK

Üniversite tarafından yapılan açıklamada af çıkarılan öğrencilere burs müjdesi verildi. Açıklamada başvuru sayısının bin 200'ü aştığı ve 14 Eylül'e kadar bu sayısının daha da artacağı belirtildi.

Nişantaşı Üniversitesi, 14 Eylül'e kadar af kapsamında kayıt olunması halinde yüzde 75 bursa ek yüzde 30 destek bursu uygulanıyor.

