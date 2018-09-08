taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4113
Euro
7.37495
Altın
1196.251
Borsa
93274.15

Aftan yararlanacak öğrencilerden üniversitelere ilgi

Öğrenci affı TBMM'nin onay verdiği süreçten bu yana açıkta kalan binlerce öğrenciyi harekete geçirdi.

DHA | 08.09.2018 - 15:45..
  1. Haberler
  2. Eğitim
Aftan yararlanacak öğrencilerden üniversitelere ilgi

7143 sayılı yasa kapsamındaki öğrenci affı sürecinin başlamasıyla birlikte daha önce bir üniversite programına yerleşmiş fakat kayıt yaptırmamış veya herhangi bir sebepten üniversite eğitimi yarım kalmış kişiler af başvurularına yoğun bir şekilde devam ediyor

Tercih yılı fark etmeden bütün öğrencilerin yararlanabildiği afsayesinde istenilen üniversite veya bölümde eğitimler srüyor.

BURS İMKANLARI TERCİH SEBEBİ

Öğrencilere çeşitli burs imkanı sağlayan Nişantaşı Üniversitesi bu olanaklarından ötürü aftan yararlanıp tercih yapacak öğrencilerin ilk kayıt yaptırıp öğrenim hayatını devam ettirmek istediği üniversiteler arasında yer aldı.

Aftan yararlanacak öğrencilerden üniversitelere ilgi

14 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK

Üniversite tarafından yapılan açıklamada af çıkarılan öğrencilere burs müjdesi verildi. Açıklamada başvuru sayısının bin 200'ü aştığı ve 14 Eylül'e kadar bu sayısının daha da artacağı belirtildi.

Nişantaşı Üniversitesi, 14 Eylül'e kadar af kapsamında kayıt olunması halinde yüzde 75 bursa ek yüzde 30 destek bursu uygulanıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TRT UEFA ile Türk lirası üzerinden anlaşma sağladı

TRT UEFA ile Türk lirası üzerinden anlaşma sağladı

119
Kandil'in gazetesi yeniden ulusalcı oldu

Kandil'in gazetesi yeniden ulusalcı oldu

86
A Milli Takım'da Lucescu'nun geleceği tartışılıyor

A Milli Takım'da Lucescu'nun geleceği tartışılıyor

193
Seda Sayan: Sülaleye Oğulcan bakıyor

Seda Sayan: Sülaleye Oğulcan bakıyor

82
Bella Hadid kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti

Bella Hadid kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti

105
Cumhuriyet Gazetesi yayın çizgisini değiştirdi

Cumhuriyet Gazetesi yayın çizgisini değiştirdi

94
Lucescu: Oyuncularım takımlarında süre alamıyor

Lucescu: Oyuncularım takımlarında süre alamıyor

243
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM