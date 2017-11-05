Aydın'da dokuma atölyesi yandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, internetten satışa çıkarılan dondurulmuş timsah ve fil dişlerine el koydu.

Bakan Yılmaz eğitim bölgelerinde Anadolu lisesinden İmam Hatip Lisesine kadar birçok çeşit olacağını söyledi.

Amerikalı top model Kendall Jenner, Demet Akalın'da da bulunan 39 bin liralık çizmelerden aldı.

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TEOG kalktı: İsteğe bağlı sınav

TEOG'un yerine mahalli yerleştirme sınavı geldi. Robert Koleji gibi okullar için ise 8. sınıfta isteğe bağlı sınav yapılacak.