taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.607
USD
3,6355
EURO
3,9301
ALTIN
145,65
PETR
50,8200

Afyon'da sinyal kesici cihazla soygun yapanlar yakalandı

Afyon'da jammer kullanarak kapısının kilitlenmesini engelledikleri otomobilden hırsızlık yapan iki kişi Konya'da yakalandı.

22.03.2017 - 02:29
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar'da jammer kullanılarak merkezi kilit sistemini devre dışı bıraktıkları otomobilden 12 bin lira değerinde avro, dolar ve Türk lirasının çalınması olayına karışan şüphelilerin bulundukları araçla kent merkezine doğru seyrettiğini belirledi.

Afyon'da sinyal kesici cihazla soygun yapanlar yakalandı

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yeni İstanbul Caddesi'nde bu aracı durduran ekipler, içinde bulunan Gürcistan uyruklu G.S. (51) ve Z.G'yi (33) gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramalarda çalınan paraların yanı sıra jammer, fotoğraf makinesi ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen iki şüphelinin, işlemlerinin ardından Afyonkarahisar'a gönderileceği öğrenildi.

Afyon'da sinyal kesici cihazla soygun yapanlar yakalandı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Galatasaray Olimpiyat Stadı'na taşınıyor

Galatasaray Olimpiyat Stadı'na taşınıyor

10
Almanya'dan 15 Temmuz sonrası silah sevkiyatı yasakları

Almanya'dan 15 Temmuz sonrası silah sevkiyatı yasakları

19
Adana'da tuvalette ceset bulundu

Adana'da tuvalette ceset bulundu

5
Rusya'dan Kırım'da devasa askeri tatbikat

Rusya'dan Kırım'da devasa askeri tatbikat

5
Üniversiteli genç kalp krizinden yaşamını yitirdi

Üniversiteli genç kalp krizinden yaşamını yitirdi

5
Kocaeli'de 3 çocuk annesi intihar etti

Kocaeli'de 3 çocuk annesi intihar etti

2
Gökçeada Garnizon Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

Gökçeada Garnizon Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM