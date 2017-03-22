Afyon'da sinyal kesici cihazla soygun yapanlar yakalandı

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar'da jammer kullanılarak merkezi kilit sistemini devre dışı bıraktıkları otomobilden 12 bin lira değerinde avro, dolar ve Türk lirasının çalınması olayına karışan şüphelilerin bulundukları araçla kent merkezine doğru seyrettiğini belirledi.
İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yeni İstanbul Caddesi'nde bu aracı durduran ekipler, içinde bulunan Gürcistan uyruklu G.S. (51) ve Z.G'yi (33) gözaltına aldı.
Araçta yapılan aramalarda çalınan paraların yanı sıra jammer, fotoğraf makinesi ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen iki şüphelinin, işlemlerinin ardından Afyonkarahisar'a gönderileceği öğrenildi.