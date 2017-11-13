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Afyonkarahisar 17 FETÖ gözaltısı

Kentte düzenlenen FETÖ operasyonunda 3'ü kadın olmak üzere 17 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

13.11.2017 - 15:03
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Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

3'Ü KADIN 17 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında 3'ü kadın 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

BYLOCK KULLANIMI

Şüphelilerin çoğunun cep telefonlarında örgütün şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Afyonkarahisar 17 FETÖ gözaltısı

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