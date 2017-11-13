Afyonkarahisar 17 FETÖ gözaltısı

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri eş zamanlı operasyonlar düzenledi.
3'Ü KADIN 17 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Operasyon kapsamında 3'ü kadın 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
BYLOCK KULLANIMI
Şüphelilerin çoğunun cep telefonlarında örgütün şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılması bekleniyor.