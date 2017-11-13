Granül kahvenin Türk kahvesiyle kıyaslanamayacak derecede zararlı olduğunu biliyor muydunuz?

Bir fincan granül kahvenin sıra dışı hikayesi

Irak'da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremin etkileri halen devam ediyor.

Irak Depremi İran'ı da vurdu

Çukur dizisinde Aras Bulut İynemli ile ateşli öpüşme sahnelerinde yer alan Dilan Çiçek Deniz, 'Abartmayın" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’a yeni görevi dolayısıyla makamında tebrik ziyaretinde bulundu

Çavuşoğlu'ndan Mevlüt Uysal'a hayırlı olsun ziyareti

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Afyonkarahisar 17 FETÖ gözaltısı

Kentte düzenlenen FETÖ operasyonunda 3'ü kadın olmak üzere 17 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.