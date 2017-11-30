Afyonkarahisar'a kalaycılık için geldi 200 lira kazanıyor

Bilecik'ten Afyonkarahisar'a gelen kalay ustası Salih Tokgöz, yok olmaya yüz tutmuş mesleğini yurt genelini dolaşarak sürdürmeye çalışıyor.

Gittiği kentlerde boş arazileri işyerine çeviren Tokgöz, ömrü ve sağlığı yettikçe mesleğini sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

"GÜNLÜK 150-200 TL KAZANIYORUM"

10 yaşından bu yana kalaycılık yaptığını belirten Salih Tokgöz, şöyle konuştu: "Bozüyük'te yaşıyorum. Oradan otel çağırdı iş için buraya, Afyonkarahisar'a geldim, otelin işlerini yapmaktayım. Kalaycılık mesleği iyi ve bakır kullanımı sağlığa yararlı. Özel sipariş verip çağırıyorlar.

Telefonumuz var, kart bastırdım. Burada yumurta tavaları 10 TL, diğer büyük kaplar 15- 20- 50 TL, kaplar büyüdükçe fiyat da artıyor. Günlük ortalama 150- 200 TL kazanıyorum. Tabii büyük iş alırsak fiyat da büyük oluyor. Dükkan olmadığı için sokakta yapıyorum ama insanlar garipsemiyor. Kendi mesleğim olduğu için zevk duyuyorum."











