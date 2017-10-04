taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.548
USD
3,5742
EURO
4,2047
ALTIN
146,31
PETR
55,9400

Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü

Hakkari'de PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen askerin Afyonkarahisar'daki evinde yas tutuluyor.

04.10.2017 - 15:21
  1. Haberler
  2. İç Haber

Hakkari'nin İran sınırındaki Yüksekova İlçesi Esendere Beldesi'nde bulunan Susuzkeklik Karakolu ile Aslankaraş Üs Bölgesi arasında, karakoldan üs bölgesine giden askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin önceden yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 asker şehit olurken, 4 asker de yaralandı.

Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Patlamada şehit olan sözleşmeli er Abdil Kılınç'ın Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçesi'ne bağlı Karayokuş Köyü'nde oturan ailesine acı haber verildi.

Şehidin babası Bekir Kılınç ile annesi Adile, kardeşleri Ahmet ile Ali Kılınç, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Fenalaşan aile bireylerine sağlık ekipleri müdahale etti.

Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü

DEDESİ DE KORE GAZİSİYMİŞ

Acı haberi duyan köylüler de ailenin evine geldi. Şehidin dedesinin Kore gazisi olduğu ve öldükten sonra maaşının babasına kaldığı, ailenin de bu şekilde geçimini sürdürdüğü belirtildi. Şehit Abdil Kılınç'ın ise askerlik görevinin ardından sözleşmeli er olduğu ve 4 yıldır görev yaptığı kaydedildi.

Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü

Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü

İlginizi Çekebilir
Şanlıurfa'da kaçak sigara operasyonu
Polis tarafından durdurularak aranan kamyonda 17 bin 110 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Karadeniz'de yaylalardaki kaçak yapılar yıkılıyor
Doğu Karadeniz'de yaylalarda tespit edilen kaçak yapıların yıkımları hızla devam ediyor.
İntihara kalkışan işsizi, polis ikna etti
Şanlıurfa'da intihara kalkışan 30 yaşındaki Emin E., ikna olduktan sonra çatı katından indi.
Hakkari'de yıldırım düştü
Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu 2 polis ve 1 güvenlik korucusu yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muğla'da PKK operasyonu: 7 gözaltı

Muğla'da PKK operasyonu: 7 gözaltı

248
Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlar hapiste çürüyecek

Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlar hapiste çürüyecek

228
Hakkari'de patlama: 4 askerimiz şehit

Hakkari'de patlama: 4 askerimiz şehit

415
Bulgaristan Türkiye'ye minnettar

Bulgaristan Türkiye'ye minnettar

113
ABD, FETÖ'nün yalanını ortaya çıkaran belgeyi yolladı

ABD, FETÖ'nün yalanını ortaya çıkaran belgeyi yolladı

98
Meltem Cumbul'un sinirleri bozuk

Meltem Cumbul'un sinirleri bozuk

161
Erdoğan ve Ruhani'nin açıklamaları

Erdoğan ve Ruhani'nin açıklamaları

166
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM