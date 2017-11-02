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Afyonkarahisar'da 3 TIR çarpıştı

Afyonkarahisar-Uşak karayolunun 60. kilometresinde birbirleriyle çarpışan 3 TIR'da yangın çıktı, 2'si alevlerin arasında kalan 3 sürücü öldü

02.11.2017 - 09:43
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Afyonkarahisar-Uşak karayolunun 60. kilometresinde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen 3 TIR çarpıştı. Daha sonra alev alan araçlardan biri şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

2 SÜRÜCÜ YANARAK ÖLDÜ

İtfaiye görevlileri, biri kömür yüklü olan TIR'larda çıkan yangını kontrol altına aldı.

Ekiplerin yaptığı incelemede, sürücülerden 2'sinin yanarak öldüğü tespit edildi. Şarampole devrilen tırın sürücüsünün de yaşamını yitirdiği belirlendi.

Afyonkarahisar'da 3 TIR çarpıştı

Kazanın ardından karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Cesetlerin ve araçların olay yerinden kaldırılmasının yanı sıra kazada ölenlerin kimlik tespiti için başlatılan çalışma sürüyor.

Afyonkarahisar'da 3 TIR çarpıştı

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