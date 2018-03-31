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Afyonkarahisar'da Afgan işçiler kavga etti: 1 ölü 3 yaral

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde işçilik yapan 5 Afgan arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

AA | 31.03.2018 - 01:56..
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Afyonkarahisar Afganistan uyruklu oldukları belirlenen işçiler kavga etti. Bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. 5 işçi arasında çıkan kavganın nedeni henüz bilinmiyor.

Afyonkarahisar'da Afgan işçiler kavga etti: 1 ölü 3 yaral

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu işçilerden Shamsudin N. (25), kaldıkları iş yerinin yemekhanesinde Kheırollah N. (27), Kheyr Mohammad O. (24), Mohebullah A. (38), ve Hazrat Gol Y'ye (27) bıçakla saldırdı.

Başına ve vücudunun bazı yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybeden Kheırollah N'nin cesedi, İscehisar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Ağır yaralanan diğer işçiler Kheyr Mohammad O, Mohebullah A. ve Hazrat Gol Y, 112 Acil Servis ekiplerince Afyonkarahisar'daki bazı hastanelere kaldırıldı.

Zanlı Shamsudin N. ise jandarma tarafından gözaltına aldı.

Afyonkarahisar'da Afgan işçiler kavga etti: 1 ölü 3 yaral

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