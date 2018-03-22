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Afyonkarahisar'da alkollü sürücü çarptığı yayaya saldırdı

Afyonkarahisar'da ter yöne giren alkollü motosiklet sürücüsü, çarptığı yayayı darp etti.

İHA | 22.03.2018 - 02:52..
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde alkollü bir motosiklet sürücüsü, yaya N.Ç'ye çarptı. Ters yönde olan alkollü sürücü, çarptığı yayayı daha sonra da darp etti.

Afyonkarahisar'da alkollü sürücü çarptığı yayaya saldırdı


ÇARPTIĞI SÜRÜCÜ TEPKİ GÖSTERİNCE SALDIRDI

Edinilen bilgilere göre alkollü olduğu iddia edilen M.Ö. isimli sürücü ters şeride girerek karşıdan karşıya geçmeye çalışan N.Ç.’ye çarptı. Motosikletli sürücünün çarpması sonucu yere düşen N.Ç., "Neden ters şeritten geliyorsun kardeşim" diye tepki gösterince, ikili arasında tartışma başladı. Bunun üzerine alkollü olan sürücü M.Ö. çarptığı vatandaşı darp ederek olay yerinden kaçtı.

POLİS ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN PEŞİNDE

Meydana gelen olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verirken, yaralı N.Ç. Şuhut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polisin çalışması sonucu yakalanan sürücü M.Ö., Şuhut Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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