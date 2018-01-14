Afyonkarahisar'da av tüfekli cinayet

Sandıklı ilçesi Çakır Mahallesi, Barutçu Sokakta sabah erken saatlerde meydana gelen olayda Selahattin Koç evinin yakınında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
4 EL ATEŞ AÇILDI
Çevredekilerin silah sesleri duyarak polise ihbarda bulunması üzerine bölgeye gelen ekipler, tüfekten çıkan 4 kovan buldu.
Yapılan ilk incelemelerde Koç’un vücudunun karın bölgesi başta olmak üzere çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla öldüğü belirlendi.
MARKETTEN DÖNÜYORDU
Koç’un hemen yanı başında bulunan 5 litrelik su şişesi ise kendisinin marketten su almak için dışarı çıktığını ardından evine geri dönerken vurulduğunu gösterdi.
İnceleme yapılan bölgede polis geniş güvenlik önlemleri aldı.
KATİL ARANIYOR
Yaklaşık 1 saat süren incelemelerin ardından Koç’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri Koç’u vurduktan sonra kaçan katil zanlısını bulmak için çalışma başlattı.