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Afyonkarahisar'da av tüfekli cinayet

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 51 yaşındaki Selahattin Koç sokak ortasında tüfekle vurularak öldürüldü.

İHA | 14.01.2018 - 13:44..
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Sandıklı ilçesi Çakır Mahallesi, Barutçu Sokakta sabah erken saatlerde meydana gelen olayda Selahattin Koç evinin yakınında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

4 EL ATEŞ AÇILDI

Çevredekilerin silah sesleri duyarak polise ihbarda bulunması üzerine bölgeye gelen ekipler, tüfekten çıkan 4 kovan buldu.

Yapılan ilk incelemelerde Koç’un vücudunun karın bölgesi başta olmak üzere çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla öldüğü belirlendi.

Afyonkarahisar'da av tüfekli cinayet

MARKETTEN DÖNÜYORDU

Koç’un hemen yanı başında bulunan 5 litrelik su şişesi ise kendisinin marketten su almak için dışarı çıktığını ardından evine geri dönerken vurulduğunu gösterdi.

İnceleme yapılan bölgede polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

Afyonkarahisar'da av tüfekli cinayet

KATİL ARANIYOR

Yaklaşık 1 saat süren incelemelerin ardından Koç’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri Koç’u vurduktan sonra kaçan katil zanlısını bulmak için çalışma başlattı.

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