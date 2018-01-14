Afyonkarahisar'da av tüfekli cinayet

Ankara'dan kalkan ve Trabzon Havalimanı'na iniş yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı pistten çıktı. Uçaktaki 162 yolcu tahliye edildi. Vali ölü ya da yaralı olmadığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı, Hawaii adasına yönelik bir füze saldırısı yapıldığına dair alarmın yanlış olduğunu duyurdu.

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Kılıçdaroğlu'ndan işçiye: Git kendini sarayın önünde yak

Kılıçdaroğlu skandal bir ifadeye daha imza attı ve Meclis'in önünde kendisini ateşe vermek isteyen bir işçiye garip bir tavsiyede bulundu.