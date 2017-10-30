Afyonkarahisar'da FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kentte birçok adrese operasyon düzenlendi.

33 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen hakim ve askerlerle birlikte çeşitli eski kamu görevlilerinin de olduğu 10'u kadın 33 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edilmeden önce Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler sağlık kontrolüne çıkarılırken gözaltına alınan kadınların gülümsemesi dikkat çekti. Operasyonların FETÖ/PDY'nin 'gaybubet' olarak adlandırılan gizli evlerine yönelik yapıldığı belirtildi.