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Afyonkarahisar'da FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon

Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY'nin 'gaybubet' olarak adlandırılan gizli evlerine yönelik eş zamanlı operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı.

30.10.2017 - 15:17
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Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kentte birçok adrese operasyon düzenlendi.

33 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen hakim ve askerlerle birlikte çeşitli eski kamu görevlilerinin de olduğu 10'u kadın 33 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edilmeden önce Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Afyonkarahisar'da FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon

Şüpheliler sağlık kontrolüne çıkarılırken gözaltına alınan kadınların gülümsemesi dikkat çekti. Operasyonların FETÖ/PDY'nin 'gaybubet' olarak adlandırılan gizli evlerine yönelik yapıldığı belirtildi.

Afyonkarahisar'da FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon

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