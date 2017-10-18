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Afyonkarahisar'da gazi Çetinkaya gözyaşlarıyla karşılandı

Yüksekova'daki patlamada gazi olan Piyade Er Murat Çetinkaya, tedavisi tamamlandığında görevine devam edeceğini söyledi.

18.10.2017 - 12:21
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Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde, 4 Ekim günü PKK'lı teröristlerin yola önceden döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan 4 askerden, 24 yaşındaki Piyade Er Murat Çetinkaya'nın Yüksekova Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Sözleşmeli Piyade Er Çetinkaya, hastaneden ayrılarak, uçakla önce Ankara Esenboğa Havalimanı'na oradan da Afyonkarahisar'dan gönderilen ambulansla memleketi İhsaniye'ye getirildi.

Afyonkarahisar'da gazi Çetinkaya gözyaşlarıyla karşılandı

KURBAN KESİLEREK, GÖZYAŞLARIYLA KARŞILANDI

Baba Mehmet Çetinkaya, gazi oğlunu sevinç gözyaşları döküp, kurban keserek, karşıladı. Ameliyatla dalağı alınan ve vücudunun çeşitli yerlerinde şarapnel yaraları bulunan gazi Çetinkaya'yı, İhsaniye Belediye Başkanı MHP'li Şaban Çabuk, Afyonkarahisar Garnizon Komutanlığı Şehit Gazi İşlem Subayı Topçu Albay Fatih Sağdıç ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi Başkanı İsmail Kumartaşlı, aile üyeleri ve ilçe halkı karşıladı.

Afyonkarahisar'da gazi Çetinkaya gözyaşlarıyla karşılandı

"GÖREVİME DEVAM EDECEĞİM"

Tedavisine Afyonkarahisar'da devam edileceği belirtilen gazi Çetinkaya, "Birliğimizin üst bölgesinin güvenliğini almak için nöbet değişimi için yola çıktığımız sırada bir mayın patlaması oldu. Patlamada 4 arkadaşım şehit oldu. 4 de yaralımız vardı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu olaylarla yılmayacağız, tedavimin ardından görevime devam edeceğim." dedi.

Gazi Murat Çetinkaya'nın yaralandığı saldırıda, Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçesi'nden sözleşmeli er Abdil Kılınç, şehit olmuştu.

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