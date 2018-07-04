Afyonkarahisar'da gece yarısı kedi operasyonu

Afyonkarahisar Lisesi arkasında park halinde bulunan bir aracın içerisinden gelen kedi sesini işiten çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Ekipler uzun süre çalışmasının ardından yavru kedi saklandığı yerden çıktı.





CAMA NOT YAZDILAR

Ekipler gelene kadar olumsuz bir durumun yaşanmaması için önlem alan vatandaşlar, aracın ön camına, "Kedi var arabada lütfen çalıştırırken dikkat edin" yazısını koydu.

İtfaiye ve polis ekipleri yavru kediyi bulunduğu noktadan çıkarmak için yoğun çaba sarf ederken, aracın sahibi bir türlü bulunamadı.

Aracın motoruna giren kediyi çıkarmak için miyavladı VİDEO

KEDİ KARANLIKTA GÖZDEN KAYBOLDU

Çalışmalar sırasında yavru kedi sıkıştığı yerden çıkarılırken, çevredeki seslerden ve ışıklardan korkan yavru kedi tekrar aracın içerisine sığındı. Her türlü yolu deneyen ekipler istedikleri sonucu alamayınca, itfaiye erlerinden birisi kedi gibi miyavlamaya başladı.

Bu renkli anlar kameralara yansırken, yavru kedi hızlı bir şekilde aracı terk ederek karanlıkta kayboldu.