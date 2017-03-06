Afyonkarahisar'da kalbi dışarıda doğan kuzu şaşırttı

Köyde hayvancılıkla uğraşan Zeki Bıçkın, yaklaşık 15 gün önce doğan kuzunun kalbinin dışarda attığını farketti.

Bıçkın, hayvanı tedavi için ilçedeki veteriner hekim Yasin Tarhan'a getirdi.

Tarhan, yaşama ihtimali az olan kuzunun Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesine götürülmesi tavsiyesinde bulundu.

15 GÜNLÜKKEN KESTİ

Bunun üzerine Zeki Bıçkın, Afyonkarahisar'a gitme imkanının olmadığını belirterek, 15 günlük kuzusunu kesti.

Yasin Tarhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kalbi dışarıda atan kuzuyu gördüğünde çok şaşırdığını söyledi.

"ENFEKSİYON KAPIYORDU"

Meslek hayatında ilk defa böyle bir vaka ile karşılaştığını belirten Tarhan, "Gerekli tetkikleri yaptık. Kalbi dışarıda olduğu için sürekli enfeksiyon kapıyordu. Hayvanın yaşama ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledim. Üreticiye kuzuyu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürmesini tavsiye ettim. Orada hayvanla daha yakından ilgilenilebileceğini aktardım. Sürekli ilgilenilirse yaşayabileceğini düşündüm." diye konuştu.