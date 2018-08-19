taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0192
Euro
6.9067
Altın
1184.93
Borsa
88734.76

Afyonkarahisar'da kaza: 3 ölü 6 yaralı

İscehisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

AA | 19.08.2018 - 07:01..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Mevlüt Taşkıran (53) idaresindeki 32 HP 723 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara karayolunun 31. kilometresindeki Seydiler beldesi girişinde Yaşar Ünlü'nün kullandığı 06 ADH 462 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobil sürücüsü Taşkıran ile aynı araçtaki Fatma Taşkıran (49) ve Nurdane Kalkan, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ünlü ile aynı araçtaki eşi Emine Ünlü ve Beyza Betül Alaca, Hazel Gıcır ve Gurbet Demirekin ile diğer araçtaki Zeynep K, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kaza: 3 ölü 6 yaralı

AK PARTİ KONGRESİNDEN DÖNÜYORLARDI

Yaşar Ünlü'nün, AK Parti Isparta Gençlik Kolları Başkanı olduğu ve kullandığı araçtakilerle Ankara'da gerçekleştirilen AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nden Isparta'ya döndüğü öğrenildi.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve İl Emniyet Müdürü Vekili Gürsel Yıldız, kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Afyonkarahisar'da kaza: 3 ölü 6 yaralı

Hayatını kaybedenlerin yakınları, kaza yerinde sinir krizi geçirdi.

Seydiler Belediye Başkanı İbrahim Akkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ben tabii trafikçi değilim ama vatandaşlardan ve buradaki görevlilerden edindiğimiz bilgiye göre, bizim kavşaktan kontrolsüz çıkan özel oto, Ankara istikametinden Afyonkarahisar istikametine giden otomobille çarpışması neticesinde bu vahim kaza meydana gelmiş." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cocu: Giuliano takımdan ayrıldı

Cocu: Giuliano takımdan ayrıldı

49
Taksim'de kadınların kavgası: Kafasında şişe kırdı

Taksim'de kadınların kavgası: Kafasında şişe kırdı

37
Barcelona La Liga'ya galibiyetle başladı

Barcelona La Liga'ya galibiyetle başladı

5
Karatay: Kırmızı eti yağıyla istediğiniz kadar yiyin

Karatay: Kırmızı eti yağıyla istediğiniz kadar yiyin

14
Antalyaspor ile Konyaspor bol gollü maçta yenişemedi

Antalyaspor ile Konyaspor bol gollü maçta yenişemedi

2
Hakkari'de kaza: 8 yaralı askeri helikopterle taşındı

Hakkari'de kaza: 8 yaralı askeri helikopterle taşındı

19
İsviçre'de el sıkışmayan çifte vatandaşlık verilmedi

İsviçre'de el sıkışmayan çifte vatandaşlık verilmedi

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM