Afyonkarahisar'da köyün kaderini lavanta değiştirdi

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı İdris köyü de lavanta ekimine yönelen ve önemli gelir elde eden yerleşim yerlerinden sadece biri.

5 YILDIR ÜRETİM SÜRÜYOR

İdris köyünün muhtarı Sami Şahin, Afyonkarahisar Valiliği ve Dazkırı Kaymakamlığının desteğiyle köyde yaklaşık 900 dekar arazide 5 yıldır lavanta üretimi yapıldığını söyledi.

"KÖYÜN KADERİ DEĞİŞTİ"

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinden sonra köylerinin de bölgede lavanta üretiminde önemli bir paya sahip olduğunu belirten Şahin, şunları söyledi: "Lavanta yetiştiriciliği köyümüzün adeta kaderini değiştirdi. Önceden köyümüz sürekli dışarıya göç veriyordu. İşsizlik çoktu. Lavanta üretiminden güzel gelir elde edilince insanlar köylerine dönmeye başladı. Her çiftçinin evine güzel para giriyor. Herkesin çift çeker traktörü olmaya başladı. Denizli ve İzmir'e yerleşenler geri dönmeye başladı. Özellikle emekli olan arkadaşlarımızın çoğu tekrar köylerine yerleşerek lavanta bahçeleri kuruyor. Şu anda lavanta yetiştiriciliğinin buğday ve arpa üretimine göre daha iyi getirisi var. Artık köyümüze 'lavanta diyarı' diyorlar."

LAVANTA YAĞININ LİTRESİ 70 EURO

Piyasada lavanta yağının litresinin yaklaşık 70 eurodan satıldığını aktaran Sami Şahin, köylerine devlet desteğiyle fabrika kurmayı planladıklarını vurguladı.

Şahin, köyün geçen yılki lavanta üretiminin 79 ton olduğuna işaret ederek, "Genellikle Isparta, Denizli, Hatay ve Ankara'daki tüccarlara veriyoruz. 2017 yılında köyümüzden 75 ton yaş ve 4 ton da kurutulmuş lavanta satışı yapıldı. Kilosunu 15 liradan sattık. Köyümüze lavantadan yağ çıkarma fabrikası kurmayı başarırsak, gelirimiz daha da artacak. Bunun içinde devletten destek bekliyoruz." diye konuştu.