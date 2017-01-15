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Afyonkarahisar'da kuduz alarmı

Afyonkarahisar’da bir vatandaşı iki defa ısıran köpeğin kuduz olduğunun ortaya çıkmasının ardından bölge karantinaya alındı.

15.01.2017 - 14:38
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Sandıklı ilçesinde bir vatandaşa iki kez saldırarak ısıran köpekten alınan örnek dokular araştırılması için Konya Veteriner Araştırma Enstitüsü’ne gönderildi. Gelen sonuçta hayvanın kuduz olduğu belirlendi.

İLÇEYE GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Bunun üzerine Sandıklı ilçe merkezi Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararıyla ilçeye bağlı Çay mahallesinde ve Sandıklı Hayvan Pazarı çevresi karantinaya alındı. İki hafta boyunca sürecek karantina kapsamında ilçeye hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı.

Yusuf Kıraç, köpeğin sahibinden şikayetçi olduğunu, hayvanın ise Sandıklı Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yakalanarak İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerine teslim edildiğini belirtti.

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