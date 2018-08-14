taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.44975
Euro
7.3721
Altın
1195.85
Borsa
94777.03

Afyonkarahisar'da parfümle çalışan tır

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde parfümle çalışan tır görenleri şaşırttı.

İHA | 14.08.2018 - 10:08..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Afyonkarahisar Şuhut ilçesinde bir yakıt istasyonunda parfüm ile çalışan tır görenleri hayrete düşürdü.

Afyonkarahisar'da parfümle çalışan tır

"PARFÜM SIKIYORUZ"

Tır şoförü Ahmet Yavuz aracını parfümle çalıştırarak milleti şaşkına çevirdi. Tır şoförü Ahmet Yavuz konuyla alakalı açıklamalarında, "Tırın deposunda tamamen mazot bitti araba hava yaptı kupayı kaldırıp enjektörleri söküp zahmetli bir işe girmektense hava filtresinden gelen içeriye hava veriyor, oraya parfümü sıkıyoruz. Oraya bu parfümü sıktıkça hava veriyor. Parfümü sıktıkça o içeride devir daim yapıyor. Böylece araba çalışıyor yani zorlanıyor ama böylece çalışıyor. Parfüm, eter hatta kavun kokuları var onlar bile olur. Gazını aldığımız parfümler çok etkili. Bize verdiği zararlar araca normalde etki yapıyor. Kimyasallardan dolayı araba çalışıyor." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nihat Genç: Muharrem İnce şerefsizce bir tweet attı

Nihat Genç: Muharrem İnce şerefsizce bir tweet attı

112
Beyaz Saray: Türk büyükelçi ile rahip Brunson görüşüldü

Beyaz Saray: Türk büyükelçi ile rahip Brunson görüşüldü

147
Sözcü gazetesine zam geldi

Sözcü gazetesine zam geldi

195
Mete Yarar: Aldığınız dolar yarın kafanıza sıkılacak

Mete Yarar: Aldığınız dolar yarın kafanıza sıkılacak

79
Terörist cenazesinde polise saldırı

Terörist cenazesinde polise saldırı

263
Sylvester Stallone kızlarıyla tatilde

Sylvester Stallone kızlarıyla tatilde

18
CHP MYK'sında ekonomi tartışması

CHP MYK'sında ekonomi tartışması

75
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM