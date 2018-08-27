taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.11915
Euro
7.15115
Altın
1210.345
Borsa
91284.04

Afyonkarahisar'da pazarı sel vurdu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel caddede kurulan semt pazarındaki tezgahları dağıttı.

İHA | 27.08.2018 - 22:16..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel caddede kurulan semt pazarındaki tezgahları dağıttı. Esnafın sele kapılan sebze ve meyveleri caddeye saçıldı.

Afyonkarahisar'da pazarı sel vurdu

BELEDİYE VE İFTAİYE EKİPLERİ ESNAFA YARDIM ETTİ

Sanndıklı’da saat 18.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 10 dakika süren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Dere Boyu Caddesi’nde su baskını yaşandı. Cadde sel sularıyla dolarken, kurulan semt pazarında meyve ve sebze satışı yapılan tezgahlar sel sularıyla yıkıldı, ürünler de sulara kapılıp dağıldı.

Bazı esnaf suyla dolan caddedeki ürünlerini kurtarmak için çaba harcadı. Yağış sonrası itfaiye ve belediye temizlik işçileri çevreye dağılan sebze ve meyveleri temizlemek için çalışma başlattı. İlçede yağışın aralıklarla devam ettiği belirtildi.

Afyonkarahisar'da pazarı sel vurdu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Albayrak'tan Fransa'da kritik zirve

Bakan Albayrak'tan Fransa'da kritik zirve

125
F.Bahçe'de Marco Fabian transferi iptal oldu

F.Bahçe'de Marco Fabian transferi iptal oldu

193
Belçika'da Zühal Demir'in başörtüsü önerisine ret

Belçika'da Zühal Demir'in başörtüsü önerisine ret

184
Kılıçdaroğlu, oğlunun seçtiği düğün mekanını veto etti

Kılıçdaroğlu, oğlunun seçtiği düğün mekanını veto etti

132
Aşiret düğününde geline 3 kilo altın takıldı

Aşiret düğününde geline 3 kilo altın takıldı

186
Türkiye ve Rusya ortak savaş uçağı üretebilir

Türkiye ve Rusya ortak savaş uçağı üretebilir

144
İspanya'ya mülteci akını

İspanya'ya mülteci akını

59
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM