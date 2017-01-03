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Afyonkarahisar'da TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

Afyonkarahisar'da TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

İHA | 03.01.2017 - 15:06
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Sis ve buzlanma yüzünden sabah erken saatlerde meydana gelen kazada, Mehmet Bulut yönetimindeki 64 AF 506 plakalı otomobil, önünde seyreden ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 42 Z 5316 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

Afyonkarahisar'da TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Meydana gelen kazada adeta parçalanan otomobil içerisinde bulunan Emine Solak (72) ve Durna Gezer (44) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Bulut ve Asiye Kartal ise yaralandı.

Afyonkarahisar'da TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından ismi henüz belirlenemeyen TIR şoförü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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