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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonları

Uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı

13.04.2017 - 00:20
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Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilen kişilerin yakalanması için bugün saat 06.00'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, uyuşturucu satışı yaptıkları değerlendirilen 29 şüpheliden 21'i gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde, 4 dedektör köpeğin yardımıyla yapılan aramalarda 8 ruhsatsız av tüfeği, 2 pompalı tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkıdan bozma tabanca, 3 taarruz bıçağı, 4 tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, 14 kök Hint keneviri bitkisi, 5,4 gram kenevir tohumu, 8 gram esrar, 13 fişek eroin, 3 uyuşturucu hap, 1 polis yeleği ve kelepçe, 1 yeşil reçeteli hap, çok sayıda tüfek ve tabanca mühimmatı ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 100 lira ele geçirildi.

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