Afyonkarahisar'da yağ fabrikasında yangın

Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde 3. Sokak'ta bulunan 48 yıllık yağ fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibinin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden görevliler sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alarak yangın bölgesine giden yolları kapatan emniyet ekipleri söz konusu tesise girişlere izin vermiyor.

İKİ İŞÇİ YARALANDI

Alevlerin yükseldiği ilk dakikalarda yaralandığı belirtilen fabrika işçileri Yusuf Kalaycı ve Sedat Taşar, sağlık görevlileri tarafından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün yanı sıra çevre belde ve belediyelere bağlı ekiplerin zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.