taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.161
USD
5,2549
EURO
6,1011
ALTIN
204,91
PETR
74,6400

Afyonkarahisar'da yağmur hayatı felç etti

Afyonkarahisar'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle birçok ev ve işyerini su basarken, küçükbaş hayvanlar telef oldu.

DHA | 08.08.2018 - 07:41..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bolvadin ilçe merkezinde saat 17.30 sıralarında başlayan yağış, yaklaşık bir saat etkili oldu. Yağış nedeniyle rögarlar taşarken, birçok iş yeri ve evi de su bastı.

Afyonkarahisar'da yağmur hayatı felç etti

HAYVANLAR TELEF OLDU

Ondan fazla küçükbaş hayvan ise telef oldu. Sokak ve caddelerdeki su birikintisi nedeniyle pek çok araç yolda kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler araçlarını su birikintilerinden çıkarmak için yoğun çaba gösterdi.

Afyonkarahisar'da yağmur hayatı felç etti

BELEDİYE ÇALIŞMA BAŞLATTI

Bolvadin Belediyesi, İl Özel İdaresi ile Afyonkarahisar Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri ev ve iş yerindeki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Yollarda biriken suyun çekilmesinin ardından geride kalan balçık, ağaç dalları ve çakıl karayollarına ait iş makineleriyle temizledi.

Afyonkarahisar'da yağmur hayatı felç etti

Afyonkarahisar'da yağmur hayatı felç etti



Afyonkarahisar'da yağmur hayatı felç etti


Afyonkarahisar'da yağmur hayatı felç etti

Afyonkarahisar'da yağmur hayatı felç etti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AB İsrail'i tanımayan kuruluştan desteğini çekti

AB İsrail'i tanımayan kuruluştan desteğini çekti

40
Özcan Yeniçeri: Böyle sünepe yerde durmam

Özcan Yeniçeri: Böyle sünepe yerde durmam

28
Kanada'da Gollum'a benzetilen yaratık

Kanada'da Gollum'a benzetilen yaratık

28
İsmail Metin Temel Paşa terfi aldı

İsmail Metin Temel Paşa terfi aldı

9
İstanbul'da öğrenciler için Danışma Merkezleri kuruldu

İstanbul'da öğrenciler için Danışma Merkezleri kuruldu

8
Yaşlanmayı yavaşlatan ilaç bulundu

Yaşlanmayı yavaşlatan ilaç bulundu

15
Sertab Erener'den havuz pozu

Sertab Erener'den havuz pozu

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM