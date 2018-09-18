taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.32575
Euro
7.40325
Altın
1198.814
Borsa
94347.66
Gram Altın
243.884

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 8 ölü 28 yaralı

Refüjdeki su kanalına devrilen yolcu otobüsündeki 8 kişi hayatını kaybederken, 28 kişi de yaralandı.

DHA | 18.09.2018 - 07:01..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Afyonkarahisar-Antalya Karayolu'nda Kamil Koç firmasına ait 07 ZY 555 plakalı yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak refüjdeki su kanalına devrildi.

Kazada 8 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 8 ölü 28 yaralı

CANSIZ BEDENLERİ OTOBÜSÜN ALTINDAN ÇIKARILDI

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaldırılma çalışmaları süren otobüsün altından 4 kişinin cansız bedene ulaşıldığı öğrenildi.

Kazada başka can kaybının olup olmadığıyla ilgili incelemeler sürüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rus askeri uçağı Akdeniz üzerinde kayboldu

Rus askeri uçağı Akdeniz üzerinde kayboldu

30
Sosyal medyayı terörize eden 261 kişiye ceza

Sosyal medyayı terörize eden 261 kişiye ceza

23
Balık tezgahlarında bolluk fiyatlara yansıdı

Balık tezgahlarında bolluk fiyatlara yansıdı

17
Aspirinin faydasından çok zararı ortaya çıktı

Aspirinin faydasından çok zararı ortaya çıktı

6
Hillary Clinton: Demokrasimiz krizde

Hillary Clinton: Demokrasimiz krizde

2
Yük hayvanının üzerinde binlerce av tüfeği fişeği bulundu

Yük hayvanının üzerinde binlerce av tüfeği fişeği bulundu

1
ABD: Umarız İdlib'deki çatışmasızlık kalıcı olur

ABD: Umarız İdlib'deki çatışmasızlık kalıcı olur

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM