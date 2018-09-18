Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 8 ölü 28 yaralı

Afyonkarahisar-Antalya Karayolu'nda Kamil Koç firmasına ait 07 ZY 555 plakalı yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak refüjdeki su kanalına devrildi.

Kazada 8 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

CANSIZ BEDENLERİ OTOBÜSÜN ALTINDAN ÇIKARILDI

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaldırılma çalışmaları süren otobüsün altından 4 kişinin cansız bedene ulaşıldığı öğrenildi.

Kazada başka can kaybının olup olmadığıyla ilgili incelemeler sürüyor.