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Afyonkarahisar'da zincirleme kaza

Afyonkarahisar’da TIR, otobüs ve otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazasında 18 kişi yaralandı.

16.01.2017 - 12:35
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Gizli buzlanma nedeniyle yaşanan kazada kontrolden çıkan 8 TIR, bir yolcu otobüsü ve 2 otomobil birbirine girdi.

11 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Kazada TIR’lardan biri de yoldan çıkınca dorsesinde taşıdığı iş makinası şarampole devrildi. Kazada sebze ve meyve ile birlikte peynir taşıyan TIR’ların yan yatıp, şarampole devrilmesi sonucu dorselerinde bulunan malzemeler yola saçıldı.

Afyonkarahisar'da zincirleme kaza

18 KİŞİ YARALANDI

Dehşetin yaşandığı kazada çoğunluğu yolcu otobüsünde bulunan yolculardan oluşan toplamda 18 kişi yaralanırken, yaralılardan 1’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Afyonkarahisar'da zincirleme kaza

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansları ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine başta olmak üzere çeşitli hastanelere kaldırıldılar.

Afyonkarahisar'da zincirleme kaza

Afyonkarahisar'da zincirleme kaza

Afyonkarahisar'da zincirleme kaza

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