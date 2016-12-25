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Afyonkarahisar'dan Halep'e 23 TIR yardım

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Suriye'nin Halep şehrine gönderilmek üzere toplanan yardımların bulunduğu 23 TIR, dualarla uğurlandı.

DHA | 25.12.2016 - 14:19
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Programa, Kaymakam Köksal Şakalar, Belediye Başkanı Ak Partili Mustafa Çöl, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Saylık, Akharım Belde Belediye Başkanı Eşref Ünsal, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Afyonkarahisar'dan Halep'e 23 TIR yardım

23 TIR YARDIM TOPLANDI

Sandıklı Belediyesi ve HAYRAT İnsani Yardım Derneği tarafından imzalanan protokol kapsamında 16 Aralık'ta Halep'e yardım amacıyla başlatılan kampanya tamamlandı. Kampanya kapsamında 8'i giyim, 8'i patates ve soğan, 6'sı un, 1'i de gıda ürünlerinden oluşan toplam 23 TIR yardım toplandı.

23 yardım TIR'ı, Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek Halep'e 60 kilometre uzaklıktaki İdlib'de Kızılay ve HAYRAT İnsani Yardım Derneği tarafından kurulan kampa gidecek.

Afyonkarahisar'dan Halep'e 23 TIR yardım


Afyonkarahisar'dan Halep'e 23 TIR yardım

Afyonkarahisar'dan Halep'e 23 TIR yardım

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