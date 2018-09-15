Afyonkarahisar’ı geziyoruz

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Gitmiyoruz; Türkiye’nin birçok şehrini gözden çıkarmışız. Her şehrin senin için bir sürprizi, benimse sana muhteşem bir teklifim var. Havalar soğumaya başladı diye tatil planlarını rafa mı kaldırdın? Afyon’un sıcak sularında şifa bulmak için bir hafta sonuna erken rezervasyon zamanı geliyor. Böylesine bereketli toprakları görmezden gelmek istemeyen çok sayıda medeniyet Afyon topraklarına yerleşmiş; sen de bu şehirle bir tanışsan mı? Sadece bu da değil; Atatürk’ün dâhice stratejilerine yerinde şahit olmak, tüyler ürperten bir tarihin duvarlarına dokunmak, haşhaş tatlısının tadına varmak da bir bahanen olmalı. Türkiye’nin taş üstünde uyuyan bu kentinde nereyi gezersin? bir bakalım.

AFYONKARAHİSAR KIŞI SEVER

Kış aylarında bir kere kar yağdı mı yaz aylarına dek bir daha da kalkmayan, buz pistinden farkı olmayan yollarıyla bu şehir kışın bir başka. Başka ama çok soğuk. Karasal iklimin kuru soğuğunu bilirsin. Tabii aynı zamanda Türkiye'nin termal başkenti. Afyonkarahisar'ın yazın karış karış tarihini gezer, kışın da sıcak sularından çıkmazsın. Şu fotoğrafa bakınca bu kente sempati duymamak elde değil.





AFYON KALESİ

Dümdüz bir yerleşke düşün. Şehrin tam ortasında göğe doğru yükselen devasa bir dağ, eteğinde asırlık topraklar ve tarihi dokusu... Şehir merkezinde bulunan Afyon kalesi 225 metre civarında ve volkanik bir dağın tepesine kurularak muazzam bir tabiat görseli; illaki görmüşsündür. Tepesine çıkıldığında burna gelen temiz hava ve beyne gitmeyen oksijen yüzünden hafif baş dönmesine rağmen çok güzel.

AYAZİNİ KASABASI

Bu kasaba taa Frigler zamanından bu yana kullanılıyor. Bizans ve Roma dönemlerinde bu oyuklar aile ve tek kişilik mezarlık olarak kullanılıyordu. Aslanlı mezar odaları, sütunlu mezar odaları ile kayaya oyulmuş kilise ve şapeller Frigleri tanıman için bir fırsat.

SULTAN DİVANİ MEVLEVİHANESİ

13.yüzyılda kurulan Mevlevihane, Anadolu’da kurulan ilk Mevlevihanelerden biri olduğu için tarihi değeri büyük. Mevlana’nın yedinci kuşak torunu tarafından yeninden kullanıma açılan Mevlevihane içerisinde, dervişlerin kendilerini inzivaya çektiği çile odaları var. Kendilerine has bir adet olsa gerek, burada düzenlenen etkinlikler boyunca “40 ayrı kazanda 40 hatimli” aşure dağıtılırmış.

BUZLUK MAĞARASI

Buzluk Mağarası’na ulaşmak için, Kirazlı Yaylası’ndan itibaren 3 saatlik zorlu bir yürüyüş seni bekliyor. Ardıç ve fındık ormanları arasında bulunan patikadan yürüyerek önce Kapı Kayalar’a daha sonra Yongalı mevkiinden Elmas Deresi’ne ulaşıyorsun. Dereden itibaren, karşı yamaçlardaki kayalıklara doğru tırmanman gerekiyor. Anlayacağın biraz yorulacaksın ama değecek. Yazın bile buz üreten mağara da hele bir de o yaz sıcağında serinlemek ne güzel olur...

KOCATEPE ANITI

Büyük Taarruz`un 26 Ağustos 1922 tarihinde Başkomutan Mustafa Kemal tarafından başlatıldığı, sevk ve idare edildiği Kocatepe Anıtı’na zaten gidersin. Heykelsever biri olduğum söylenemez ama Zafer Anıtı'ndan çok etkilendim. İki erkek figüründen oluşan kayanın üstünde Türk milletinin zaferini temsil eden bir duruş var ve bu insanın tüylerini diken diken ediyor.





AFYON'UN KAPADOKYASI: FRİG VADİSİ

Kapadokya dışında peri bacalarını görebileceğin yerlerden biri Frig Vadisi. Araçsız gitmek ölüm gibi bir şey. Araç kiralayıp ya da turist otobüsüne katılıp gidebilirsin. Kayadan oyulmuş anıtsal ölçekli basamaklı sunaklar, girişleri platodan başlayan kaya merdivenleriyle inilen tonoz örtülü kaya tünelleri, anıtsal kaya sarnıçları, kabartmalar... Alışık olmadığın bir görüntü değil fakat kendine has olduğu kesin. Keza Cem Yılmaz’ın A.R.O.G filmi burada ve buraya yarım saatlik mesafede olan Döğer Köyü’nde çekilmiş.

SELİMİYE KAYA MEZARLARI

İscehisar İlçesine bağlı Selimiye köyünün çevresinde bulunan kayalıklarda, Bizans döneminde yapılan kayaya oyma, aile ve tek mezar odaları, mezar tekneleri var. Uzun uzun anlatmaya gerek yok; mezar işte.

GAZLIGÖL KAPLICALARI

Türkiye'nin termal başkenti dedik, şifalı sularında dinlenmeyecek misin? İhsaniye ilçesindeki meşhur Gazlıgöl Kaplıcalarının şifasından yararlanırken aynı zamanda burada bulunan termal tedavi merkezlerinde konaklama şansın var. Gazlıgöl Kaplıcalarının bir başka özelliği ise Kızılay maden suyunun bu kaplıcadaki mineral bakımından oldukça zengin sulardan elde ediliyor olması. Yine Ömer kaplıcası, Hüdai kaplıcaları... Sen şifalı su iste, Afyonkarahisar halleder.

APAMEİA ANTİK KENTİ

Apameia Antik Kenti'ne gidince Atina'dan kopma bir hava sezeceksin. Sütunlar ve taş yapılar tarihi buram buram yaşatıyor.

EBER GÖLÜ

Afyonkarahisar'dan gelen Akarçay ile beslenir. Sultan Dağlarından inen bazı küçük dereler de Eber Gölüne dökülür. Ortaya çıkan bu manzaralar da içini ısıtmaya yeter...



GEZEBİLECEĞİN DİĞER YERLER:

Ulu Camii

Sandıklı Kalesi

Gedik Ahmet Paşa Medresesi

Kabe Mescidi

Karacamal Mağarası

Çay Kervansarayı

Memeç Kaya Kilisesi

Amorium Antik Kenti