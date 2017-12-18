Ağ tarafsızlığı nedir

Ağ Tarafsızlığı kavramı internet servis sağlayıcıları veya devletin internet üzerindeki verilere eşit davranması ilkesine dayanır. Daha açık bir ifadeyle, internet üzerindeki hiçbir verinin, kullanıcının, içeriğin, sitenin, uygulamanın, platformun ve özel olarak bir politikayla, kanunla, kuralla kontrol edilmemesi ilkesine dayanır.

AĞ TARAFSIZLIĞININ TARİHSEL SÜRECİ

2003 yılında Columbia Üniversitesi tarafından ortaya atılan bu tez, açık İnternet kavramının önemli bir parçası olarak görülür. Açık internet yaklaşımında, internete bağlı kişilerin aracı olmadan bağlantıya ulaşması esastır. Burada esas olan internetin sansüre uğramadan kullanıcıya ulaşmasıdır.

AĞ TARAFSIZLIĞININ İŞLEYİŞİ

Açık internet, sansüre uğramadan, şirketlerin müdahil olamadığı ve devletlerin de yaptırımda bulunamadığı bir yapıdır. Burada internete gönlünce ulaşan kullanıcı, ağda bir engel ile karşılaşmadan iletişimini sağlamaktadır. Kısacası Sansürsüz olarak kişi, istediğine ulaşma esasına dayanmaktadır.

AĞ TARAFSIZLIĞININ KALDIRILMASI

ABD’nin Federal İletişim Komisyonu, geçtiğimiz günlerde internet tarihinin en tartışmalı kararlarından birisini alarak ağ tarafsızlığının kaldırılmasına hükmetti.

Bu durumun ABD'de olması yalnızca ABD'nin etkilenmesi manasına gelmediği gibi, Türkiye'nin de etkilenebilme durumunun olması muhtemel. ABD'de u durumun sonuçları ek ücretler, sansürler ve internet bağlantısında yaşanan sıkıntılar olarak kullanıcıya geri dönmektedir.

Ağ tarafsızlığı konusu güvenlik endişeleri nedeniyle kaldırılması konuşulurken, bazı kesimler ağ tarafsızlığını insan hakları ihlali olarak savunmakta.