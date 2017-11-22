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Ağabey katiline ömür boyu hapis cezası

Kayseri'de emekli polis ağabeyi Mustafa Köprülü'yü bıçaklayarak öldüren öğretmen Erdal Köprülü, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

22.11.2017 - 13:16
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Ağabey katiline ömür boyu hapis cezası

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde meydana gelen olayda, Erdal Köprülü ile ağabeyi Mustafa Köprülü arasında, hastanede tedavi gören anneleri Ayşe Köprülü'ye refakat konusunda tartışma çıktı.

BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

Küfürleşen iki kardeşin tartışması kavgaya dönüştü. Kavga sırasında emekli polis ağabeyinin elindeki cep telefonunu tabanca sanan Erdal Köprülü üzerindeki ekmek bıçağıyla Mustafa Köprülü'yü öldürdü.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Cinayetle ilgili 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada tutuklu yargılanan Erdal Köprülü, ağabeyini hastanede tedavi gören annesinin yanında refakatçi kalırken yalnız bırakması nedeniyle çıkan tartışmada öldürdüğünü ve çok pişman olduğunu söyledi.

Tanıkların dinlendiği davada, mahkeme heyeti, sanığı 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu cezasına çarptırdı.

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