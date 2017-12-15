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Ağabeyini öldürüp kendisiyle birlikte eve kilitledi

Çanakkale'nin Biga İlçesi'ndeki bir köyde akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen bir kişi, öldürdüğü ağabeyi ile birlikte kendini eve kilitledi.

DHA | 15.12.2017 - 11:37..
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Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Sarnıç köyünde dün 16.30 sıralarında akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen 31 yaşındaki R.Y., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı 46 yaşındaki ağabeyi Mehmet Y.'yi ahırda, av tüfeğiyle 2 el ateş ederek öldürdü.

Ağabeyini öldürüp kendisiyle birlikte eve kilitledi

AHIRDA ÖLDÜRDÜĞÜ AĞABEYİNİ SÜRÜKLEYEREK EVE GÖTÜRDÜ

Ahırdan gelen silah sesleri üzerine komşular, durumu jandarmaya bildirdi. Olayın ardından R.Y., öldüğünü söylediği ağabeyi Mehmet Y.'nin cesedini sürükleyerek, eve götürdü.

Ağabeyini öldürüp kendisiyle birlikte eve kilitledi

AĞABEYİNİN CESEDİYLE BİRLİKTE KENDİNİ İÇERİ KİLİTLEDİ

Evin bahçe kapısının arkasına açılmaması ve kimsenin girmemesi için birkaç eşya koyan R.Y., ardından eve giderek, kapıyı da üzerinden kilitleyip, beklemeye başladı.

Ağabeyini öldürüp kendisiyle birlikte eve kilitledi

İhbar üzerine evin önüne gelen jandarma ekipleri, R.Y.'nin teslim olması ve ağabeyinin cansız bedenini vermesi için ikna çalışmalarına başladı.

Ağabeyini öldürüp kendisiyle birlikte eve kilitledi

İKNA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Geçen zamana rağmen R.Y., ikna olmazken, olay yerine destek için özel harekat ekipleri gelirken ambulans, cenaze aracı ve itfaiye ekipleri de gönderildi. Jandarma ve özel harekat polislerinin R.Y.'yi ikna etme çabaları sürüyor. Anne Zeliha Y.'nin olayı görünce kendisini sokağa attığı, evde başka kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Ağabeyini öldürüp kendisiyle birlikte eve kilitledi

Ağabeyini öldürüp kendisiyle birlikte eve kilitledi

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