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Ağaç gölgesini taş zannedip yoldan çıktı:1 ölü, 3 yaralı

Gazantep’te ağaç gölgesini taş zanneden sürücü yoldan çıkarak takla attı. Kazada bir kadın ölürken kocası ve 2 çocuğu yaralandı.

06.03.2017 - 03:48
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Ağaç gölgesini taş zannedip yoldan çıktı:1 ölü, 3 yaralı

İpek Yolu Gatem kavşağında Erdoğan B. idaresindeki 27 Z 2266 plakalı otomobil, yoldan çıkarak boş araziye düştü. Takla atan araç, ters dönerken sürücü Erdoğan Baytar ile ismi öğrenilemeyen 2 çocuğu yaralandı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Kazada sürücünün eşi Meray B (36). ise 112 sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sürücü Engin B’nin Ziraat Mühendisi olduğu öğrenilen sürücünün, yolda seyir ederken gördüğü ağaç gölgesini taş zannettiği ve manevra yapınca yoldan çıktığı iddia edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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