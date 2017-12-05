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Ağaç kütüğünü taklit eden kuş

Potoo kuşu, yumurtasını avcılardan korumak için ağaç kütüğünü taklit etti.

Haber Merkezi | 05.12.2017 - 11:52..
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Venezuela ormanlarında yaşayan Potoo kuşu, kamuflaj ustasıdır ve istediği yerde saklanabilir.

Ağaç kütüğünü taklit eden kuş

YUMURTALARINI KORUMAK İÇİN GİZLENDİ

Kaydedilen videoda bir Potoo Kuşu, yumurtalarını korumak için bir tahta parçasına adeta gizlendi.

Ağaç kütüğünü taklit eden kuş İZLE

Ağaç kütüğünü taklit eden kuş

SOYU TÜKENİYOR

Videoyu kaydeden bölge halkından bir kişi, "Tarlada abim ve büyükbabamla çalışırken çitin yanına doğru yürüdük. Bir anda bir kuş gördük. Brezilya'da bu Potoo kuşu olarak biliniyor ve soyu tükenmekte. Hiç bu kadar yakından Potto kuşu görmemiştim." diye konuştu.

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