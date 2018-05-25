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Ağaç motoruyla çalışan araç yaptı

Samsun Çarşamba Gökçeçakmak Ortaokulunda eğitim gören 8. sınıf öğrencisi Mustafa Nazioğlu ağaç motoruyla çalışan araç yaptı.

İHA | 25.05.2018 - 09:45..
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TÜBİTAK projeleri kapsamında öğrenci ve öğretmenler bir araya gelerek ağaç motoru kullanarak araba yaptı.

İlk denemelerinde başarılı olamayınca 8. sınıf öğrencisi Mustafa Nazioğlu’nun aklına gelen fikir her şeyi değiştirdi.

FİKRİNİ HAYATA GEÇİRDİ

Ağaç motorlarına karşı ilgisi olan Mustafa Nazioğlu, arabanın motorunun odun motorundan olması fikrini ortaya attı. İlk başlarda olumsuz düşüncelerle karşılaşan Nazioğlu, fikrini hayata geçirerek çevresindeki insanların ve öğretmenlerinin takdirini kazandı.

Ağaç motoruyla çalışan araç yaptı

Projenin tamamlanmasında katkıda bulunan öğretmenlerden Erhan Yazıcı, Mustafa’nın motor konusunda oldukça meraklı olduğunu belirtti. Öğretmenlerinin yardımıyla projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşayan Mustafa, hedeflerinin gelecek yıl hibrit araba yapmak olduğunu söyledi.

Ağaç motoruyla çalışan araç yaptı

"YAPAMAZSINIZ DEDİLER"

Öğretmenlerinin yardımı ile bu projeyi yaptıklarını belirten Nazioğlu, "Evimizde odun motorları var. Onlar benim dikkatimi çekiyordu. Onların söküp takmayı öğrendim. Bütün parçalarını biliyorum. Bozulan motorları tamir edebiliyorum. Okulda da böyle bir proje olunca aracın motorunun odun motorundan olabileceğini düşündüm. Öğretmenlerime fikrimi söyledi. Onlar da destekledi. Daha sonra sanayide motor ustalarına gittik. Nasıl yapabiliriz diye onlara danıştık. Fakat onlar bize ’yapamazsınız’ dediler. Biz de öğretmenlerimizle araştırdık ve kendi imkanlarımızla yaptık. Hedefimiz bu arabayı seneye elektrikle çalışan hibrit bir arabaya çevirmek." dedi.

Ağaç motoruyla çalışan araç yaptı

İlk önce akü kullanarak bir araba yapmak istediklerini belirten öğretmen Erhan Yazıcı, "Fakat bunu yapamadık. Daha sonra öğrencimizin aklına gelen fikirle ağaç motoru kullanarak arabamızı yaptık. Arabamız önce gitmedi ama sonra dişli sayısını artırarak arabamızın gitmesini sağladık. Öğrencimiz Mustafa, motor işlerini çok iyi biliyor. Ben de kaynak ve iskelet kısmında yardımcı oldum. Öğrencilerimi tebrik ediyorum. Güzel bir proje oldu." diye konuştu.

Ağaç motoruyla çalışan araç yaptı

Ağaç motoruyla çalışan araç yaptı

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