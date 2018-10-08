Ağaca çarpan otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

1 Deren Talu: Senaryo okuyorum Her fırsatta oyuncu olmak istediğini söyleyen Deren Talu, iyi bir proje aradığını söyledi.

2 Başkan Erdoğan, Macaristan'a gidiyor 2 gün sürecek Macaristan ziyaretinde masada düzensiz göç ve terörizmle mücadele gibi konular var.

3 Suudi gazeteci öldürüldü iddiası Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili konsoloslukta öldürüldükten sonra cesedi parçalara ayrılarak 15 kişi tarafından taşındı iddiası var.

4 Körfez basınının hedefinde Türkiye var Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin Suudi Arabistan medyası ile birlikte körfez basını da Türkiye'yi hedef göstermeye çalışıyor. Olayın ardından BAE'li ve Suudi gazeteciler karalama kampanyaları başlattı.

5 Teknik Yapı Teknik Yapı

6 İngilizce öğreniminde kural bozan tavsiyeler Uluslararası eğitim şirketleri ve eğitim merkezleri tarafından yapılan araştırmalar, ilkokuldan başlayarak üniversite hazırlığa kadar uzanan İngilizce öğrenme yolculuğu oldukça zor.