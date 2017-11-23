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İtfaiyeden yastık kılıfı operasyonu

Mersin'de temizlik yaparken düşürülen yastık kılıfı 15 metrelik çam ağacının tepesinden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

AA | 23.11.2017 - 14:45
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Mersin'in Merkez Toroslar İlçesi'ne bağlı Akkent Mahallesi Hisar Sitesi'nde oturan Latife Kurt, itfaiyeyi ekipleri arayarak balkona astığı ve koltuk takımlarına ait olduğunu ifade ettiği yastığın rüzgarın etkisiyle site içerisinde bulunan 15 metre yüksekliğinde ağacın üzerine düştüğünü söyledi.

Kendi imkanlarıyla yastığı bulunduğu yerden alamadığını belirten Kurt, yardım istedi.

İtfaiyeden yastık kılıfı operasyonu

SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Dün akşam saatlerinde olay yerine giden itfaiye ekipleri, site içerine park eden araçlardan dolayı merdivenli araçla içeriye giremedi.

Bugün sabah saatlerinde adrese yeniden giden ekipler, ağaç üzerinde kalan yastığı bulunduğu yerden alarak sahibine teslim etti.

İtfaiyeden yastık kılıfı operasyonu

İtfaiyeden yastık kılıfı operasyonu

İtfaiyeden yastık kılıfı operasyonu

İtfaiyeden yastık kılıfı operasyonu

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