Ağaçlara çarpan araç parçalandı: 5 yaralı

Terör operasyonunda gözaltına alınan HDP Bahçelievler İlçe Başkanı M.K'nın da olduğu 2 kişi tutuklandı.

Princeton Üniversitesi, internet kullanıcılarını korkutan bir açıklama yaptı.

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Niğde'nin iki beldesi için kar tatili kararı geldi

Niğde'nin Altunhisar ilçesindeki iki belde de okullar tatil edilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bazı bölgeler için don uyarısı geldi