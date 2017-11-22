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Ağaçlara çarpan araç parçalandı: 5 yaralı

Adana'da sürücünün kontrolünden çıkan bir otomobil ağaçlara çarparak ikiye bölündü.

22.11.2017 - 00:23
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Adana'da meydana gelen korkunç kaza saat 22:15 sularında merkez Sarıçam İlçesi Mithat Özsan Bulvarı Çukurova Üniversitesi öğrenci yurtlarının yakınında oldu.

Ağaçlara çarpan araç parçalandı: 5 yaralı

5 KİŞİ YARALANDI

Kent merkezi yönünde giden Nevzat Tümer'in yönetimindeki 80 BC154 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak orta refüjdeki ağaçlara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil şoför mahallinden ikiye bölündü. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi çevreye savruldu.

Ağaçlara çarpan araç parçalandı: 5 yaralı

Yaralanan 5 kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Ağaçlara çarpan araç parçalandı: 5 yaralı

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